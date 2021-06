Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Fête nationale à Saint-Leu-D’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Fête nationale à Saint-Leu-D’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Fête nationale à Saint-Leu-D’Esserent 2021-07-13 19:30:00 – 2021-07-13 23:30:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent Fête nationale au Stade Pascal Grousset de 19h30 à 23h30 : restauration / batucada / feu d’artifice +33 3 44 56 87 00 https://www.saintleudesserent.fr/ Fête nationale au Stade Pascal Grousset de 19h30 à 23h30 : restauration / batucada / feu d’artifice dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville 49.21878#2.40555