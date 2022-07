Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Martigues, 15 juillet 2022, Martigues. Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues Route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesMaison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

2022-07-15 – 2022-07-17

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues

Bouches-du-Rhône Martigues Vendredi 15 juillet à 21h30 : loto nocturne sous les platanes.



Samedi 16 juillet.

– A19h, sardinades (15 euros, réservation conseillée)

– A 22 h, grand bal gratuit.



Dimanche 17 juillet.

– A 12h : apéritif.

– A 12h30 : grand Méchoui (30 euros, réservation conseillée).

– A 16h : concours de boules et de cartes. A Saint-Julien-Les-Martigues, cette journée nationale est célébrée durant 3 jours au travers d’un grand bal, de repas, d’un loto en nocturne et d’un concours de boules. +33 4 42 81 50 84 http://cercle13500.canalblog.com/ Vendredi 15 juillet à 21h30 : loto nocturne sous les platanes.



Samedi 16 juillet.

– A19h, sardinades (15 euros, réservation conseillée)

– A 22 h, grand bal gratuit.



Dimanche 17 juillet.

– A 12h : apéritif.

– A 12h30 : grand Méchoui (30 euros, réservation conseillée).

– A 16h : concours de boules et de cartes. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Route de Sausset Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesMaison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Ville Martigues lieuville Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Martigues 2022-07-15 was last modified: by Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Martigues Martigues Route de Sausset 15 juillet 2022

Martigues Bouches-du-Rhône