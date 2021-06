Fête Nationale à Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Fête Nationale à Saint-Brieuc 2021-07-14 18:00:00 – 2021-07-14 00:15:00 Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Bal disco au Parc des Promenades de 18h à 22h30 :

Composé des 4 djs, St-Guirec, Tìo, Julien Tiné et Louis Louis, le « Club Culture Soundsystem » est un collectif à géométrie variable qui proposera pour ce bal disco une sélection musicale large et variée allant des années 60 à nos jours du rock au disco sous toutes ses formes. Un dancefloor savoureux et récréatif vous y attend. Let’s party !

Spectacle pyromélodique « Ode à la nature » :

Tir du feu d’artifice sur le pont d’Armor à 23h15 – Un spectacle moderne et original dans la technologie utilisée, le choix des musiques et les effets pyrotechniques sur le thème de la nature, avec l’objectif de mettre en avant la richesse du patrimoine environnemental de Saint-Brieuc.

