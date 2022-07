Fête nationale à Rives-en-Seine Rives-en-Seine, 14 juillet 2022, Rives-en-Seine.

Fête nationale à Rives-en-Seine

La ville de Rives-en-Seine célèbre la Fête Nationale : elle propose à tous les habitants une superbe cérémonie, suivie d’une animation musicale et d’un feu d’artifice.

Fête Nationale

Le jeudi 14 juillet 2022 de 16h00 à 00h00

Cérémonie

Le rendez-vous est donné dimanche à partir de 16h devant le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Caudebec-en-Caux. Un défilé démarrera alors vers l’esplanade de l’Europe pour le traditionnel dépôt de gerbe au pied du Monument de la Victoire. Le cortège se dirigera ensuite vers la place d’Armes où aura lieu une manoeuvre, suivie par la revue du personnel du CIS ainsi qu’une démonstration dynamique de leur matériel et de leurs véhicules. Le CIS défilera ensuite avec ses véhicules, accompagnés de l’association Brotonne Historic Véhicules et leurs voitures militaires de collection.

Concert

Plus tard dans la soirée, à partir de 21h, l’esplanade du quai s’animera autour d’un concert avec les 6 artistes du groupe de pop-rock The Buddy’s.

Retraite aux flambeaux

Les familles pourront ensuite participer à la grande retraite aux flambeaux dont le départ est prévu à 22h15 dans le quartier du Marais. Pour que tout le monde puisse prendre part à ce traditionnel défilé nocturne, la Municipalité offrira un lampion à chaque enfant.

Feu d’artifice

Enfin, vers 23h15, un spectacle pyrotechnique sera lancé depuis l’appontement du quai Guilbaud par la compagnie 8ème Art. Les reflets scintillants dans l’eau ne feront qu’accroître la beauté du feu d’artifice.

