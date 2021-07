Riols Riols Hérault, Riols FETE NATIONALE À RIOLS Riols Riols Catégories d’évènement: Hérault

Riols

FETE NATIONALE À RIOLS Riols, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Riols. FETE NATIONALE À RIOLS 2021-07-13 – 2021-07-13

Riols Hérault Riols 19h Apéritif suivi d’un repas. Stade

( Menu 8€ gratuit pour les moins de 6 ans : Tomate, jambon à la broche & flageolets – tarte aux fruits. Café et vin compris).

Réservation en mairie 04 67 97 04 24. Amenez votre assiette, vos couverts et vos verres) 22h Retraite aux flambeaux RDV place de la Mairie. 23h Feu d’artifice avec orchestre Dika & Co. +33 4 67 97 04 24 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

