Rieumes Centre de Rieumes Haute-Garonne, Rieumes Fête Nationale à Rieumes Centre de Rieumes Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieumes

Fête Nationale à Rieumes Centre de Rieumes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Rieumes. Fête Nationale à Rieumes

Centre de Rieumes, le mardi 13 juillet à 18:30

Mardi 13 juillet,rendez-vous pour les festivités de la Fête Nationale. A partir de 18h30 sur les allées de la Libération – 18h30 cérémonie commémorative au Monument aux Morts en présence de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes – 21h Concert avec le groupe « On s’la joue » sur les allées – 22h45 Feu d’artifice tiré d’un lieu surprise en centre-ville Feu d’artifice tiré d’un lieu surprise! Centre de Rieumes Rieumes Rieumes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T18:30:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Rieumes Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de Rieumes Adresse Rieumes Ville Rieumes lieuville Centre de Rieumes Rieumes