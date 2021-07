Prayssas Prayssas Lot-et-Garonne, Prayssas Fête Nationale à Prayssas Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Fête Nationale à Prayssas Prayssas, 13 juillet 2021

Prayssas Lot-et-Garonne

Fête nationale dasn les rues de Prayssas, fief du pays de Serres. Repas, concert et feux d'artifices sont au programme pour une belle soirée.

+33 6 88 52 01 32

