Venez célébrer la fête nationale à Port-Jérôme-sur-Seine le mercredi 13 juillet à partir de 18h30. A 18h30, ne manquez pas la revue des pompiers, place d'Isny à Gravenchon. De 19h00 à 22h00 vous pourrez vous restaurer en musique avec le groupe « Sabrina et Freddy Friant ». Des animations et stands culinaires seront présents. La Place des Hallettes peut accueillir environ 500 places assises. À 23h00, la Vallée du Télhuet s'illuminera aux couleurs du feu d'artifice « Beach party ».

