Fête nationale à Peynier Peynier, 13 juillet 2022, Peynier.

Fête nationale à Peynier

Cours Albéric Laurent Peynier Bouches-du-Rhône

2022-07-13 – 2022-07-14

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, Peynier Fêtes vous invite mercredi 13 et jeudi 14 juillet à une fête populaire sur le Cours, avec la traditionnelle paella géante, soirée dansante, loto d’été… Venez faire la fête avec nous !

Au programme :



Le 13 juillet : soirée musicale avec Gipsy Mariano los Cortes et la traditionnelle Paella sur le cours Albéric Laurent à partir de 20h. La Paella est accompagnée d’un apéritif (sangria pour les adultes et sirops pour les enfants, d’une carafe de vin offerte par table et d’une glace en dessert. (Réservations (jusqu’au lundi 11 juillet)



14 juillet : le grand Loto de l’été sur le Cours Albéric Laurent à partir de 17h30.

Nombreux lots à gagner : filets garnis de Provence, aspirateur sans fil, carte cadeaux, over board avec son kart, bon voyage d’une valeur de 600€, plancha à gaz, …

