FÊTE NATIONALE À PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES : VENDREDI 14 JUILLET 2023 À 19H00

La municipalité de Pégairolles de Buèges, sa commission « Culture et Festivités » et le Comité des fêtes « Lo Dralhau »

La fête nationale le vendredi 14 juillet 2023 à 19h00 : apéritif, grillades et soirée sur la place de l’église. Entrées et desserts aux bons soins des participants. Plus de déchets plastique ; apportez vos couverts, gobelets et éventuellement vos chaises. Pour une bonne organisation, merci de consulter l’affiche en ligne ou les panneaux d’affichage.

