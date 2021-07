Orbec Orbec Calvados, Orbec Fête nationale à Orbec ! Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec Calvados Orbec En cette veille de fête nationale la ville d 'Orbec organise son traditionnel feu d'artifice en musique à 23h (au parc de loisirs). +33 2 31 32 82 02 dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT CA de Lisieux Normandie

Détails Catégories d'évènement: Calvados, Orbec