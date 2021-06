Fête nationale à Notre Dame de Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Port-Jérôme-sur-Seine.

Fête nationale à Notre Dame de Gravenchon 2021-07-13 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-13

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine

Le 13 juillet, les festivités de la Fête nationale débuteront à Notre-Dame-de-Gravenchon,

commune de Port-Jérôme-sur-Seine à 18h30 avec la revue des pompiers, revue du matériel et personnel des Pompiers par la municipalité sur la Place d’Isny.

A partir de 19h et jusqu’à 22h, profitez d’une guinguette animée par le groupe « Sabrina et Freddy Friant », Place des Hallettes.

Restauration sur place, nombre de places assises limité à 500 personne. Le défilé aux lampions emmènera ensuite le

A 23h, le traditionnel feu d’artifice sera tiré dans la vallée du Télhuet.

Cette année le feu d’artifice aura pour thème « Violon dingue ».

http://www.pj2s.fr/

