2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 23:30:00

Mourmelon-le-Grand 51400 Mourmelon-le-Grand 11h : remise de médailles aux Pompiers de Mourmelon au square Jean-Jaurès

21h15 : prise d’armes militaire sur le parvis de l’église

22h : distribution des lampions place Clemenceau

22h15 : retraite aux flambeaux

23h : feu d’artifice au stade de garnison +33 3 26 66 10 44 https://www.mourmelonlegrand.fr/culture-loisirs/les-spectacles-et-animations Mourmelon-le-Grand

