Fête nationale à Montrond Le Château Montrond-le-Château, 13 juillet 2022, Montrond-le-Château.

2022-07-13 – 2022-07-13

Venez participer à la fête nationale, au programme buvette et petite restauration sur place (hot dogs et sandwichs) suivi d’un bal et feux d’artifice !

+33 3 81 86 78 95

