Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir

Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 14 juillet 2022, Montoire-sur-le-Loir. Fête nationale à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 Montoire-sur-le-Loir

Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir Fête nationale à Montoire-sur-le Loir. Programme de la journée : 11h00 : cérémonie officielle parvis de l’Hôtel de Ville. Aux Reclusages : animation avec DJ Dan, pique-nique républicain à 19h (buvette et sandwichs). 21h30 : retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice et soirée dansante. À l’occasion de la fête nationale, venez participer aux animations proposées dans la ville de Montoire-sur-le Loir. +33 2 54 85 00 29 Fête nationale à Montoire-sur-le Loir. Programme de la journée : 11h00 : cérémonie officielle parvis de l’Hôtel de Ville. Aux Reclusages : animation avec DJ Dan, pique-nique républicain à 19h (buvette et sandwichs). 21h30 : retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice et soirée dansante. Pixabay

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Montoire-sur-le-Loir Adresse Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Ville Montoire-sur-le-Loir lieuville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher

Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir 2022-07-14 was last modified: by Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 14 juillet 2022 Montoire-sur-le-Loir, Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher