Fête nationale à Montivilliers Montivilliers, 13 juillet 2022, Montivilliers.

Fête nationale à Montivilliers

Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime

2022-07-13 – 2022-07-13

Montivilliers

Seine-Maritime

Montivilliers

Rendez-vous le 13 juillet à Montivilliers pour la Fête Nationale, à partir de 21h.

Programme :

– Départ de la retraite aux flambeaux à l’école Victor Hugo

– Concert-bal : « The party » Big Ukulélé Syndicate (BUS), place Abbé Pierre

Quelle n’a pas été la surprise des ouvriers du Big Ukulélé Syndicate quand on leur a annoncé que dorénavant ils ne travailleraient plus dans une entreprise, mais dans une start-up… Ce ne sont plus des patrons que les dirigent mais des « country manager ». Eux qui pensaient que la country était un genre musical. On leur a demandé de focuser, d’être flexibles, agiles, d’être force de proposition, d’établir des rapports winwin pour rendre le projet innovant. bref, à force de rétro-planning, ils sont devenus des accélérateurs de talents. Malgré tout, pour les ouvriers du BUS, le burn-out n’est jamais très loin, et leur sens de la fête a dépassé les objectifs des actionnaires. La start-up est devenue incontrôlable, tout le monde se met à bipper, swinger, groover… bref, à danser !

– Feu d’artifice, cour Saint Philibert

Rendez-vous le 13 juillet à Montivilliers pour la Fête Nationale, à partir de 21h.

Programme :

– Départ de la retraite aux flambeaux à l’école Victor Hugo

– Concert-bal : « The party » Big Ukulélé Syndicate (BUS), place Abbé Pierre

Quelle n’a pas…

+33 2 35 30 96 58 https://www.ville-montivilliers.fr/

Rendez-vous le 13 juillet à Montivilliers pour la Fête Nationale, à partir de 21h.

Programme :

– Départ de la retraite aux flambeaux à l’école Victor Hugo

– Concert-bal : « The party » Big Ukulélé Syndicate (BUS), place Abbé Pierre

Quelle n’a pas été la surprise des ouvriers du Big Ukulélé Syndicate quand on leur a annoncé que dorénavant ils ne travailleraient plus dans une entreprise, mais dans une start-up… Ce ne sont plus des patrons que les dirigent mais des « country manager ». Eux qui pensaient que la country était un genre musical. On leur a demandé de focuser, d’être flexibles, agiles, d’être force de proposition, d’établir des rapports winwin pour rendre le projet innovant. bref, à force de rétro-planning, ils sont devenus des accélérateurs de talents. Malgré tout, pour les ouvriers du BUS, le burn-out n’est jamais très loin, et leur sens de la fête a dépassé les objectifs des actionnaires. La start-up est devenue incontrôlable, tout le monde se met à bipper, swinger, groover… bref, à danser !

– Feu d’artifice, cour Saint Philibert

Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-06-24 par