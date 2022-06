Fête Nationale à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng

Seine-Maritime Monchaux-Soreng Voici le programme d’animations de ce 13 juillet : A partir de 19h30 au pré communal (en cas de pluie repli à la salle des fêtes)

Nombre de places limitées

Au menu : kir – assiette anglaise (charcuterie / rôti / crudités) – fromage – desserts – café – Tarif : 13€/adulte – 6€/Enfant (6 à 12 ans) – Gratuit pour les moins de 6 ans Ne partez pas trop tôt … 23h00 : un feu d’artifice musical viendra animer notre belle soirée Infos : 06 49 10 04 36 (comité des fêtes) – 06 77 46 75 77 (voisins des hauts de Soreng) Ouvert à tous ! Voici le programme d’animations de ce 13 juillet : A partir de 19h30 au pré communal (en cas de pluie repli à la salle des fêtes)

