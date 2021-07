Martres-Tolosane Centre ville Haute-Garonne, Martres-Tolosane Fête Nationale à Martres-Tolosane Centre ville Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre ville, le mardi 13 juillet à 19:00

REPAS CONCERTS FEU D’ARTIFICE à l’occasion de la fête nationale. Passez un moment festif en musique dans les restaurants de Martres-Tolosane en famille ou entre amis. Les Tables Martraises, par la Municipalité et les restaurateurs Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T23:59:00

