Fête nationale à Marigny Marigny, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Marigny.

Fête nationale à Marigny 2021-07-14 – 2021-07-14 Stade de foot 31 Route du Péré

Marigny Deux-Sèvres Marigny

La célébration de la fête nationale de Marigny commencera à 10h.

10h : Chasse au trésor et inauguration des 4 km pédestres dans le bourg et des 11 km cyclistes à la Blotière,

12h : Apéritif offert au terrain de football + pique-nique possible + pétanque, belote et Mölkky,

15h : Boissons chaudes et gâteaux offerts

+33 5 49 09 75 12

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-07-08 par