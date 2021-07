Magné Magné Deux-Sèvres, Magné Fête nationale à Magné Magné Magné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Magné Deux-Sèvres Magné Le comité des fêtes de Festi Magné organise la Fête nationale à la place de l’église Saint-Germain mardi 13 juillet. Au programme :

– 22h30 : retraite aux flambeaux avec vente de lampions et de bracelets,

+33 5 49 35 71 80

