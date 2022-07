Fête nationale à Luzay Luzay, 14 juillet 2022, Luzay.

EUR En association avec la municipalité, les association de Luzay célébreront la Fête nationale avec au programme : des randonnées pédestres et VTT dès 9h30 au départ de la salle des loisirs. Rafraichissement et apéritif offerts par la mairie à 11h30. Pique-nique tiré du sac à partir de 12h30. L’après-midi sera sous le signe de la détente avec des concours de palets, pétanque, belote et tir à l’arc à partir de 18h30. Vin d’honneur offert par la mairie à 19h30. Moment de convivialité avec le repas du soir (sur réservation avant le 6 juillet – 10€/adulte et 6€/enfant) suivi de la retraite aux flambeaux à 23h et du feu d’artifice à 23h30 .

+33 5 49 66 18 17

