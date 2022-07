Fête nationale à Lillebonne Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Lillebonne, 14 juillet 2022

Parc des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime

2022-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-14 00:00:00 00:00:00 Lillebonne

Jeudi 14 juillet

Nous vous invitons à suivre le programme des festivités de la fête nationale : Parade des Sapeurs pompiers 10h dépôt de gerbes au centre de secours par les élus

10h30 défilé des véhicules dans les rues de Lillebonne Cérémonie officielle 11h30 installation des véhicules sur le parking de l’hôtel de ville et revue des effectifs – Remise de galons et de médailles

12h15 discours des élus dans le jardin de l’hôtel de ville ou dans la salle de réception si mauvais temps, suivi d’un cocktail Parade des majorettes 21h15 démonstrations dans le jardin de l’hôtel de ville et défilé jusqu’au parc des Aulnes

22h démonstrations au parc des Aulnes Feu d’artifice 23h feu d’artifice sur le thème « Epic Adventure » au parc des Aulnes Jeudi 14 juillet

Nous vous invitons à suivre le programme des festivités de la fête nationale : Parade des Sapeurs pompiers 10h dépôt de gerbes au centre de secours par les élus

10h30 défilé des véhicules dans les rues de Lillebonne Cérémonie officielle 11h30 installation des véhicules sur le parking de l’hôtel de ville et revue des effectifs – Remise de galons et de médailles

12h15 discours des élus dans le jardin de l’hôtel de ville ou dans la salle de réception si mauvais temps, suivi d’un cocktail Parade des majorettes 21h15 démonstrations dans le jardin de l’hôtel de ville et défilé jusqu’au parc des Aulnes

22h démonstrations au parc des Aulnes Feu d’artifice 23h feu d’artifice sur le thème « Epic Adventure » au parc des Aulnes Lillebonne

