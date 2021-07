Lancé Lancé Lancé, Loir-et-Cher Fête nationale à Lancé Lancé Lancé Catégories d’évènement: Lancé

Lancé Loir-et-Cher Lancé Fête nationale à Lancé. Programme des festivités : défilé du 14 juillet à 18h (départ du parking de la mairie), repas en musique (réservations avant le 7 juillet), retraite aux flambeaux (avec distribution de lampions) et feu d’artifice – tiré au lagunage vers 23h. Le village de Lancé s’anime pour la fête nationale. +33 9 75 65 39 11 https://www.facebook.com/communedeLance Fête nationale à Lancé. Programme des festivités : défilé du 14 juillet à 18h (départ du parking de la mairie), repas en musique (réservations avant le 7 juillet), retraite aux flambeaux (avec distribution de lampions) et feu d’artifice – tiré au lagunage vers 23h. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-23 par

