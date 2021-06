Lambesc LAMBESC Place des Etats Généraux Bouches-du-Rhône, Lambesc Fête Nationale à LAMBESC LAMBESC Place des Etats Généraux Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Fête Nationale à LAMBESC LAMBESC Place des Etats Généraux, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lambesc. Fête Nationale à LAMBESC

le mardi 13 juillet à LAMBESC Place des Etats Généraux Entrée Libre

La soirée du 13 Juillet revient , presque dans sa forme habituelle. LAMBESC Place des Etats Généraux Place des Etats Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T21:30:00;2021-07-13T21:30:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-13T22:00:00 2021-07-13T22:30:00;2021-07-13T22:30:00 2021-07-13T23:00:00;2021-07-13T23:00:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-13T23:30:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Étiquettes évènement : Autres Lieu LAMBESC Place des Etats Généraux Adresse Place des Etats Généraux Ville Lambesc lieuville LAMBESC Place des Etats Généraux Lambesc