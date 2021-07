La Foye-Monjault La Foye-Monjault Deux-Sèvres, La Foye-Monjault Fête nationale à La Foye-Monjault La Foye-Monjault La Foye-Monjault Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fête nationale à La Foye-Monjault La Foye-Monjault, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, La Foye-Monjault. Fête nationale à La Foye-Monjault 2021-07-16 – 2021-07-16 Salle Monacalis 21 Rue de la Mairie

La Foye-Monjault Deux-Sèvres La Foye-Monjault La Foye-Monjault organise la fête National à la salle Monacalis vendredi 16 juillet. Au programme :

17h : Marché des producteurs et Créateurs à la place Michel Canteau,

22h30 : Retraite aux flambeaux,

