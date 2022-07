Fête Nationale à La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Oreuse

Yonne

Fête Nationale à La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse, 13 juillet 2022, La Chapelle-sur-Oreuse. Fête Nationale à La Chapelle-sur-Oreuse

La Chapelle-sur-Oreuse Yonne

2022-07-13 – 2022-07-13 La Chapelle-sur-Oreuse

Yonne La Chapelle-sur-Oreuse La municipalité de La Chapelle-sur-Oreuse fête le 14 juillet ! Le programme :

20H Dîner festif du Comité des Fêtes

23H Feu d’artifice inscription pour le dîner par téléphone en mairie

au 03 86 97 61 60 ou via le flyer distribué dans les boîtes aux lettres

Inscriptions jusqu’à dimanche 10 juillet +33 3 86 97 61 60 La municipalité de La Chapelle-sur-Oreuse fête le 14 juillet ! Le programme :

20H Dîner festif du Comité des Fêtes

23H Feu d’artifice inscription pour le dîner par téléphone en mairie

au 03 86 97 61 60 ou via le flyer distribué dans les boîtes aux lettres

Inscriptions jusqu’à dimanche 10 juillet La Chapelle-sur-Oreuse

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Oreuse, Yonne Autres Lieu La Chapelle-sur-Oreuse Adresse La Chapelle-sur-Oreuse Yonne Ville La Chapelle-sur-Oreuse lieuville La Chapelle-sur-Oreuse Departement Yonne

La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-sur-oreuse/

Fête Nationale à La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale à La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse La Chapelle-sur-Oreuse 13 juillet 2022 La Chapelle-sur-Oreuse Yonne

La Chapelle-sur-Oreuse Yonne