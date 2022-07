Fête Nationale à Holnon Holnon Holnon Catégories d’évènement: Aisne

Holnon

Holnon Aisne

2022-07-13 – 2022-07-14 Holnon

Aisne Holnon La commune d’Holnon fête le 14 juillet comme il se doit !

Retrouvez le programme des festivités avec un feu d’artifice musical le mercredi 13 juillet à 23h (stade Gilles Raimond).

Inscription en mairie pour les barbecues . +33 3 23 09 58 53 La commune d’Holnon fête le 14 juillet comme il se doit !

