Seine-Maritime Harfleur Programme du 13 juillet : > Grande séance de Zumba dans le parc de 17h à 19h

> Le temps d’un apéro : un concert de «Django’s Club» place Jehan de Grouchy à partir de 18h

> Un grand bal populaire avec «Kitch Orkestra» place Victor Hugo à 20h

> Le traditionnel feu d’artifices sur les quais à la tombée de la nuit et retour du bal sur la place Victor Hugo Programme du 14 juillet : Grande journée festive dans le parc de 10h30 à 18h

> Restauration sur place (stands et foodtrucks)

> Phare d’escalade géant

> Mini-golf 9 trous

> Structures gonflables et piscine à boules

> Kermesse

> Maquillage pour enfants

> Jeux en bois géants Place Guy de Maupassant de 17h à 20h

> Bal guinguette avec «Sabrina et Freddy Friand»

> Exposition «Les voitures rétro d’Harfleur Beaulieu»

> Animations pour enfants

