Aisne Gauchy Sous réserve des conditions météorologiques, la commune de Gauchy vous donne rendez-vous le mercredi 14 juillet pour une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice !

– Départ de la retraite aux flambeaux à 21h30 place Jean Jaurès.

