Fête nationale à Fors Fors, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Fors.

Fors Deux-Sèvres Fors EUR Fors organise la fête National dans le parc du Champ de Foire mercredi 14 juillet.

Au programme : 15h : Concours de pétanque

16h : Animations et jeux pour enfants

19h30 : repas républicain (penser à amener ses couverts, assiettes et verres)

23h : feu d’artifice Période d’inscription terminée. Fors organise la fête National dans le parc du Champ de Foire mercredi 14 juillet.

23h : feu d’artifice Période d’inscription terminée. +33 5 49 32 65 20 Fors organise la fête National dans le parc du Champ de Foire mercredi 14 juillet.

