Fête nationale à Crécy Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu Catégories d’évènement: Crécy-en-Ponthieu

Somme

Fête nationale à Crécy Crécy-en-Ponthieu, 13 juillet 2022, Crécy-en-Ponthieu. Fête nationale à Crécy

Crécy-en-Ponthieu Somme

2022-07-13 – 2022-07-14 Crécy-en-Ponthieu

Somme Crécy-en-Ponthieu 5 Au programme du 13 juillet :

– 19h : repas champêtre (place du Casino)

– 21h30 : distribution de lampions et retraite aux flambeaux avec le Pic art Band de Rue

– 23h : feu d’artifice sue le site de la bataille

– 23h45 : bal à la salle du Casino animé par Décibel Au programme du 14 juillet :

– 14h30 : rassemblement des vélos fleuris (place du Casino) suivi d’une parade dans le centre-ville

– 14h30-18h : jeux picards, combat de sumos, baby-foot humain sur la place du Casino Au programme du 13 juillet :

– 19h : repas champêtre (place du Casino)

– 21h30 : distribution de lampions et retraite aux flambeaux avec le Pic art Band de Rue

– 23h : feu d’artifice sue le site de la bataille

– 23h45 : bal à la salle du Casino animé par Décibel Au programme du 14 juillet :

– 14h30 : rassemblement des vélos fleuris (place du Casino) suivi d’une parade dans le centre-ville

– 14h30-18h : jeux picards, combat de sumos, baby-foot humain sur la place du Casino +33 6 10 66 07 37 https://www.commune-crecyenponthieu.com/ Au programme du 13 juillet :

– 19h : repas champêtre (place du Casino)

– 21h30 : distribution de lampions et retraite aux flambeaux avec le Pic art Band de Rue

– 23h : feu d’artifice sue le site de la bataille

– 23h45 : bal à la salle du Casino animé par Décibel Au programme du 14 juillet :

– 14h30 : rassemblement des vélos fleuris (place du Casino) suivi d’une parade dans le centre-ville

– 14h30-18h : jeux picards, combat de sumos, baby-foot humain sur la place du Casino @pixabay

Crécy-en-Ponthieu

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Crécy-en-Ponthieu, Somme Autres Lieu Crécy-en-Ponthieu Adresse Crécy-en-Ponthieu Somme Ville Crécy-en-Ponthieu lieuville Crécy-en-Ponthieu Departement Somme

Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crecy-en-ponthieu/

Fête nationale à Crécy Crécy-en-Ponthieu 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale à Crécy Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 13 juillet 2022 Crécy-en-Ponthieu, Somme

Crécy-en-Ponthieu Somme