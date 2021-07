Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt, Oise Fête Nationale à Coye-La-Forêt Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt

Fête Nationale à Coye-La-Forêt Coye-la-Forêt, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Coye-la-Forêt. Fête Nationale à Coye-La-Forêt 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13 00:30:00

Coye-la-Forêt Oise Coye-la-Forêt 0 Au programme : – 19h Animation musicales avec DJ Nico & les Goness’blues

– 22h : distribution de lampions en Mairie

– 22h30 : retraite aux flambeaux

– 23h : Feu d’artifice Quai du Chardonnet

