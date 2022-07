Fête Nationale à Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne

Yonne Courtois-sur-Yonne La ville de Courtois-sur-Yonne fête le 14 juillet !

Au programme : animations sur place, food trucks, bar éphémère, restauration sur place, retraite aux flambeaux, concert à 20h30 et à 23h, grand feu d’artifice ! +33 3 86 97 01 65 La ville de Courtois-sur-Yonne fête le 14 juillet !

