Fête nationale à Coulon Coulon Coulon Catégories d’évènement: Coulon

Deux-Sèvres

Fête nationale à Coulon Coulon, 13 juillet 2022, Coulon. Fête nationale à Coulon

Rue de l’Autremont Site de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres OT Niort Site de l’Autremont Rue de l’Autremont

2022-07-13 18:30:00 – 2022-07-13 01:00:00

Site de l’Autremont Rue de l’Autremont

Coulon

Deux-Sèvres Coulon La célébration de la fête nationale commencera à 18h30 et se tiendra sur l’aire de l’Autremont.

Au programme :

Une animation musicale par Tégadons ,

Un feu d’artifice à 22h,

Un bal populaire animé par les Tégadons jusqu’à 1h du matin. Restauration sur place : à partir de 19h La célébration de la fête nationale commencera à 18h30 et se tiendra sur l’aire de l’Autremont.

Au programme :

Une animation musicale par Tégadons ,

Un feu d’artifice à 22h,

Un bal populaire animé par les Tégadons jusqu’à 1h du matin. Restauration sur place : à partir de 19h +33 5 49 35 90 26 La célébration de la fête nationale commencera à 18h30 et se tiendra sur l’aire de l’Autremont.

Au programme :

Une animation musicale par Tégadons ,

Un feu d’artifice à 22h,

Un bal populaire animé par les Tégadons jusqu’à 1h du matin. Restauration sur place : à partir de 19h Pixabay

Site de l’Autremont Rue de l’Autremont Coulon

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Coulon, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulon Adresse Coulon Deux-Sèvres OT Niort Site de l'Autremont Rue de l'Autremont Ville Coulon lieuville Site de l'Autremont Rue de l'Autremont Coulon Departement Deux-Sèvres

Coulon Coulon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulon/

Fête nationale à Coulon Coulon 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale à Coulon Coulon Coulon 13 juillet 2022 Rue de l'Autremont Site de l'Autremont Coulon Deux-Sèvres OT Niort

Coulon Deux-Sèvres