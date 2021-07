Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Fête nationale à Compiègne Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Après les cérémonies officielles en centre-ville, place à un spectacle pyrotechnique sur les pelouses de l'hippodrome du Putois. 19h15 : Animation musicale par le groupe La Compagnia Guadelupe Omexochitl, Place de l'Hôtel de Ville 20h10 : Départ en cortège vers le monument aux morts et dépôt de gerbes, Place Saint-Jacques. 21h : Cérémonie avec évocation historique et remises de médailles de la ville à des Compiégnois méritants 23h : Spectacle pyrotechnique sur le thème « Ensemble », à l'hippodrome de Compiègne. Les Compiégnois doivent retirer au préalable leurs billets auprès de l'Office de Tourisme de l'ARC. Aucune réservation ne sera prise par téléphone. Au regard des mesures sanitaires, la jauge sera limitée à 6000 places maximum. Entrée sur présentation d'un certificat de vaccination ou d'un test négatif (PCR ou antigénique de moins de 72h) dès l'âge de 11 ans. +33 3 44 40 01 00

