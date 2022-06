Fête nationale à Cléron Cléron Cléron Catégories d’évènement: Cléron

2022-07-13

Doubs Cléron Tirage des feux d’artifices à 22h30 depuis la roche du Taureau, visibles depuis le centre du village suivi d’un bal. mairie.cleron@wanadoo.fr Tirage des feux d’artifices à 22h30 depuis la roche du Taureau, visibles depuis le centre du village suivi d’un bal. rue de l’Église Centre du village Cléron

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

