Clairoix Clairoix Clairoix, Oise Fête nationale à Clairoix Clairoix Clairoix Catégories d’évènement: Clairoix

Oise

Fête nationale à Clairoix Clairoix, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Clairoix. Fête nationale à Clairoix 2021-07-14 11:00:00 – 2021-07-14

Clairoix Oise Clairoix Cérémonie au monument aux morts (11h) Après-midi récréatif, pique-nique tiré du sac avec un concert dans le parc de la Mairie. Défilé avec lampions et feu d’artifice. +33 3 44 83 29 11 Cérémonie au monument aux morts (11h) Après-midi récréatif, pique-nique tiré du sac avec un concert dans le parc de la Mairie. Défilé avec lampions et feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Clairoix, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Clairoix Adresse Ville Clairoix lieuville 49.44054#2.84424