Chantilly Oise Chantilly Le Comité des Fêtes de Chantilly vous attend nombreux au parc Watermaël pour fêter le 14 juillet! Au programme:

-10h ouverture des portes,

-Animations toute la journée,

-Jeux pour petits et grands,

-Restauration sur place midi et soir,

-19h Bal populaire,

