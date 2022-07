Fête nationale à Champillon Champillon Champillon Catégories d’évènement: Champillon

Marne

Fête nationale à Champillon Champillon, 13 juillet 2022, Champillon. Fête nationale à Champillon

Salle Henri Lagauche Champillon Marne

2022-07-13 – 2022-07-13 Champillon

Marne Champillon A partir de 19h30 Salle Henri Lagauche

Soirée dansante

Buvette ouverte pour tous Repas à 15€ : Rougail saucisse, fromage, dessert, avec 1 verre de vin

Menu enfant à 10€

A réserver jusqu’au 9 juillet Soirée dansante cdfchampillon@gmail.com A partir de 19h30 Salle Henri Lagauche

Soirée dansante

Buvette ouverte pour tous Repas à 15€ : Rougail saucisse, fromage, dessert, avec 1 verre de vin

Menu enfant à 10€

A réserver jusqu’au 9 juillet Champillon

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Champillon, Marne Autres Lieu Champillon Adresse Salle Henri Lagauche Champillon Marne Ville Champillon lieuville Champillon Departement Marne

Champillon Champillon Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champillon/

Fête nationale à Champillon Champillon 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale à Champillon Champillon Champillon 13 juillet 2022 Salle Henri Lagauche Champillon Marne

Champillon Marne