Fête Nationale à Cajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Fête Nationale à Cajarc Cajarc, 13 juillet 2022, Cajarc. Fête Nationale à Cajarc

Berges du Lot Cajarc Lot

2022-07-13 – 2022-07-14 Cajarc

Lot 8 EUR 13 Juillet:

20h30: Paëlla Géante organisée par l’Entente Cajarc-Cenevières Foot (apportez vos couverts)

Réservations: 06 89 81 78 89

22h: Retraite aux flambeaux – départ devant l’église

23h: Grand Feu D’artifice 14 Juillet:

Concours de pêche au plan d’eau (rdv 6h15)

15h30 : Jeux Inter-villages entre Cajarc et Salvagnac-Cajarc Venez profiter d’un moment convivial sur les berges du Lot.

Un magnifique feu d’artifice tiré sur le pont suspendu de Cajarc!

Retraite aux flambeaux

L’Entente Cajarc-Cenevières Foot vous convie à sa Paëlla géante à 20h30.

Le Jeudi 14 juillet, venez participer aux grands jeux inter-village entre Cajarc et Salvagnac-Cajarc ! +33 6 89 81 78 89 13 Juillet:

20h30: Paëlla Géante organisée par l’Entente Cajarc-Cenevières Foot (apportez vos couverts)

Réservations: 06 89 81 78 89

22h: Retraite aux flambeaux – départ devant l’église

23h: Grand Feu D’artifice 14 Juillet:

Concours de pêche au plan d’eau (rdv 6h15)

15h30 : Jeux Inter-villages entre Cajarc et Salvagnac-Cajarc Cajarc

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse Berges du Lot Cajarc Lot Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement Lot

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Fête Nationale à Cajarc Cajarc 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale à Cajarc Cajarc Cajarc 13 juillet 2022 Berges du Lot Cajarc Lot

Cajarc Lot