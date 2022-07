Fête nationale à Bolbec Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Seine-Maritime

Fête nationale à Bolbec Bolbec, 13 juillet 2022, Bolbec. Fête nationale à Bolbec

Parc du Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès

2022-07-13 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-14 12:30:00 12:30:00

Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès

Bolbec

Seine-Maritime Mercredi 13 juillet 2022

De 21h30 à 1h, bal à l’Esplanade du Val-aux-Grès avec l’orchestre

« Feeling »

23h, feu d’artifice sur les musiques du groupe Téléphone Jeudi 14 Juillet 2022

10h30, revue des Sapeurs-Pompiers

11h30, vin d’honneurservi dans lesjardins de l’hôtel de Ville Mercredi 13 juillet 2022

De 21h30 à 1h, bal à l’Esplanade du Val-aux-Grès avec l’orchestre

« Feeling »

23h, feu d’artifice sur les musiques du groupe Téléphone Jeudi 14 Juillet 2022

10h30, revue des Sapeurs-Pompiers

11h30, vin d’honneurservi dans… +33 2 35 31 07 13 https://www.bolbec.fr/ Mercredi 13 juillet 2022

De 21h30 à 1h, bal à l’Esplanade du Val-aux-Grès avec l’orchestre

« Feeling »

23h, feu d’artifice sur les musiques du groupe Téléphone Jeudi 14 Juillet 2022

10h30, revue des Sapeurs-Pompiers

11h30, vin d’honneurservi dans lesjardins de l’hôtel de Ville Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bolbec, Seine-Maritime Autres Lieu Bolbec Adresse Bolbec Seine-Maritime Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Ville Bolbec lieuville Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec Departement Seine-Maritime

Bolbec Bolbec Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bolbec/

Fête nationale à Bolbec Bolbec 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale à Bolbec Bolbec Bolbec 13 juillet 2022 Parc du Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Bolbec Seine-Maritime