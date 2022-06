Fête Nationale à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Fête Nationale à Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois, 13 juillet 2022, Bohain-en-Vermandois. Fête Nationale à Bohain-en-Vermandois

Voie des dames Bohain-en-Vermandois Aisne

2022-07-13 – 2022-07-14 Bohain-en-Vermandois

Aisne Bohain-en-Vermandois La Ville de Bohain en Vermandois organise des festivités des 13 et 14 juillet. Mercredi 13 juillet :

– 21h30 : Distribution de lampions devant la mairie

– 22h : Départ en fanfare

– 23h : Feu d’artifice au stade

– 23h30 : Grand bal au stade Jeudi 14 juillet

– 11h : Défilé des trompettes et des pompiers de Bohain (départ devant la mairie et arrivée au stade).

Bohain-en-Vermandois

