Voilà le programme :

-15h30 :Show Goldman et balavoine

-16h30 : Spectacle Humoriste et Imitateur

-17h30: Specatcle antillais : tropical show de 6 artistes

-20h00: bal guinguette

-20h00: bal guinguette

