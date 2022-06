Fête Nationale à Aumale Aumale, 13 juillet 2022, Aumale.

Fête Nationale à Aumale

Etang de la villa des Houx Aumale Seine-Maritime

2022-07-13 – 2022-07-14

Aumale

Seine-Maritime

Aumale

Programme du week-end :

Mercredi 13 Juillet :

– 18h30 à 21h30 – Parking de la piscine

Barbecue des sapeurs-pompiers – mini concert par l’harmonie municipale d’Aumale

– 22h – Retraite aux flambeaux pour lancer les animations du 14 juillet – Départ du parking de la piscine

Infos : 02 35 93 40 50 (mairie)

Jeudi 14 Juillet :

En matinée commémorations

– 10h15 : rassemblement des autorités locales dans la cour de l’hôtel de ville / Manifestation au monument aux Morts / dépôt de gerbe et remise de diplômes et décorations. Participation de l’Harmonie Municipale

– 11h15 – Revue de la compagnie des sapeurs-pompiers et défilé en ville.

– 12h00 : vin d’honneur sous la halle au beurre

– 12h45 : Banquet offert aux aînés à la salle des fêtes

Infos : 02 35 93 40 50

• Jeux gonflables / Feu d’artifice /Bal à Aumale proposés par le comité des fêtes

De 10h à 11h30 : Jeux à la piscine, remise de diplôme et de médailles – Entrée gratuite.

15h00 : Jeux gonflables

21h00 : Grand bal populaire gratuit – Étangs villa des Houx

23h00 : Feu d’artifice et poursuite du bal

Infos : 02 35 93 40 50 (mairie)

Programme du week-end :

Mercredi 13 Juillet :

– 18h30 à 21h30 – Parking de la piscine

Barbecue des sapeurs-pompiers – mini concert par l’harmonie municipale d’Aumale

– 22h – Retraite aux flambeaux pour lancer les animations du 14 juillet -…

+33 2 35 93 40 50

Programme du week-end :

Mercredi 13 Juillet :

– 18h30 à 21h30 – Parking de la piscine

Barbecue des sapeurs-pompiers – mini concert par l’harmonie municipale d’Aumale

– 22h – Retraite aux flambeaux pour lancer les animations du 14 juillet – Départ du parking de la piscine

Infos : 02 35 93 40 50 (mairie)

Jeudi 14 Juillet :

En matinée commémorations

– 10h15 : rassemblement des autorités locales dans la cour de l’hôtel de ville / Manifestation au monument aux Morts / dépôt de gerbe et remise de diplômes et décorations. Participation de l’Harmonie Municipale

– 11h15 – Revue de la compagnie des sapeurs-pompiers et défilé en ville.

– 12h00 : vin d’honneur sous la halle au beurre

– 12h45 : Banquet offert aux aînés à la salle des fêtes

Infos : 02 35 93 40 50

• Jeux gonflables / Feu d’artifice /Bal à Aumale proposés par le comité des fêtes

De 10h à 11h30 : Jeux à la piscine, remise de diplôme et de médailles – Entrée gratuite.

15h00 : Jeux gonflables

21h00 : Grand bal populaire gratuit – Étangs villa des Houx

23h00 : Feu d’artifice et poursuite du bal

Infos : 02 35 93 40 50 (mairie)

Aumale

dernière mise à jour : 2022-06-25 par