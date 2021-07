Antheuil-Portes Antheuil-Portes Antheuil-Portes, Oise Fête nationale à Antheuil-Portes Antheuil-Portes Antheuil-Portes Catégories d’évènement: Antheuil-Portes

Antheuil-Portes Oise Antheuil-Portes Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal le 13 juillet, restauration sur place. Concert d'un groupe de musique Sweety Smarties et sosie de Patrick Bruel (Jérôme Maugis) le 14 juillet. dernière mise à jour : 2021-06-30

