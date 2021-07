Aiffres Aiffres Aiffres, Deux-Sèvres Fête nationale à Aiffres Aiffres Aiffres Catégories d’évènement: Aiffres

Fête nationale à Aiffres 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-14 Espace Tartalin 435 Rue de l'Église
Aiffres Deux-Sèvres Aiffres

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres 4 4 EUR Pour célébrer la fête national, la commune d’Aiffres vous convie à un repas à partir de 20h à l’espace Tartalin. Au menu : melon, rougail saucisses et tartelettes de fruits exotiques.

21h30 : Ouverture du bal

23 : feu d’artifice

