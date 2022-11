Fête Nationale

2023-07-13 19:30:00 19:30:00 – 2023-07-13 00:30:00 00:30:00 Programme 2022 / Mercredi 13 juillet

⇒ 19h30 : prise d’armes – esplanade du Général-de-Gaulle



⇒ 20h : défilé (Départ devant le collège Pasteur)

> Avenue Hélène-Boucher

> Boulevard de la République

> Allées Jean-Jaurès

> Boulevard Frédéric-Mistral

> Boulevard Léon-Blum

> Esplanade du Général-de- Gaulle

Il sera composé de troupes à pied de la BA125, du Groupement de soutien de base de défense (GSBdD), du groupe cynophile, du 25e RGA, de la Croix-Rouge et des Jeunes Sapeurs-pompiers, suivis des véhicules : motos de la Police municipale et de la Gendarmerie de l’Air, véhicules de la Gendarmerie de l’Air, véhicule sécurité nucléaire de la BA125, véhicule VT4 de l’escadron de protection, véhicules de la Police municipale, du Comité communal feux de forêts, du centre de secours d’Istres et de la Croix Rouge française.



⇒ 21h : Allées Jean-Jaurès – Willy Marco



⇒ 21h30 > 00h30 Bal Populaire – Orchestre – Eric Ferrari



⇒ 22h45 : Feu d’artifice sur les rives de l’étang de l’Olivier retraçant l’œuvre de Johnny Hallyday sur l’esplanade Bernardin-Laugier Istres célèbre la fête nationale la veille du 14 juillet. Prise d’armes, défilé civil et militaire dans le centre ville, feu d’artifice retraçant l’œuvre de Johnny Hallyday et bal populaire viennent saluer comme il se doit la République. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

