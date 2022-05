FÊTE NATIONALE

FÊTE NATIONALE, 14 juillet 2022

2022-07-14 22:45:00 – 2022-07-14 Fête nationale – 14 Juillet

Commémoration & feu d’artifice Comme chaque année, nous célébrons la Fête Nationale à travers un défilé avec un dépôt de gerbes au monument aux morts du Mont-Esprit.

À partir de 22h45 place au traditionnel feu d’artifice sur barges, à admirer quai des Canonnières !

La soirée continue avec dès 23h15 un concert donné par L’orchestre Interval sur la place d’Armes. L’orchestre Interval propose un répertoire varié, mêlant les dernières tendances musicales et les tubes de toujours. La garantie d’un set énergique et moderne sur le dancefloor tout au long de la soirée. Fête nationale – 14 Juillet

