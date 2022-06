Fête nationale

Fête nationale, 14 juillet 2022, . Fête nationale

2022-07-14 – 2022-07-14 Repas, bal des pompiers et feu d’artifice organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Plouha, avec le soutien de la Mairie de Plouha.

Le soir, restauration sur place : moules-frites, saucisses-frites, buvette.

Navettes gratuites depuis les parkings. Repas, bal des pompiers et feu d’artifice organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Plouha, avec le soutien de la Mairie de Plouha.

Le soir, restauration sur place : moules-frites, saucisses-frites, buvette.

Navettes gratuites depuis les parkings. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville