2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 23:00:00 EUR > Cérémonie officielle à 10h30 au Centre de Secours Principal (rue du Docteur Brunhes)

> Animations gratuites pour les enfants de 14h30 à 18h au stade Saint-Roch (structures gonflages, balades à poney, chamboule-tout, pêche à la ligne)

> Concours de pétanque de 14h30 à 18h au stade Saint-Roch, par l’association la Boule Montbardoise

